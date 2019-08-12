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Петербуржец похитил с охраняемых стоянок в Псковской области кран и фуру с алкоголем на 17 млн рублей

12.08.2019 09:29|ПсковКомментариев: 0

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, органами предварительного расследования он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне и июле 2018 года мужчина похитил с охраняемых стоянок в г. Великие Луки и г. Опочка Псковской области автомобильный кран, а также седельный тягач с прицепом и грузом алкогольной продукции в нем, принадлежащие различным коммерческим организациям, общей стоимостью более 17 млн рублей.

Санкция ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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