Происшествия

На три года лишили прав великолучанина, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии

Житель города Великие Луки приговорен к 6 месяцам 8 дням лишения свободы условно и лишен права управления транспортными средствами на 3 года за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Приговором Великолукского городского суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что ранее гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут штрафу в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев. Срок лишения права управления транспортными средствами по данному постановлению истек 10 августа 2018 года.

21 мая 2019 года гражданин сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В пути следования около дома №95-А по проспекту Гагарина он не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с произрастающим на обочине автодороги деревом, где и оставался до приезда сотрудников ДПС. Те отстранили гражданина от управления машиной, от медосвидетельствования он отказался.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев 8 дней лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.