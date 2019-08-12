Происшествия

250 тонн сена сгорело в плюсской деревне Заруденье

10 августа в 01.17 произошло возгорание в бане в деревне Моложва в Печорском районе. В результате пожара сгорела баня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, причина пожара - замыкание проводки в электрощитовой.

В 02.10 10 августа поступило сообщение о возгорании сена в Плюсском районе в деревне Заруденье. Под навесом сгорело 250 тонн сена. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

10 августа в 17.22 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Машиностроитель» в Псковском районе. В хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 20.14 10 августа поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Кипрово в Дновском районе. В результате пожара сгорела баня. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.