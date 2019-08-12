Происшествия

75 тысяч рублей лишились две великолучанки, доверившись «сотруднику банка»

Очередные случаи мошенничества зафиксированы в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 6 августа две великолучанки попались на уловку мошенников.



Женщине 1963 года рождения позвонил неизвестный, преставился сотрудником известного банка и сообщил, что с ее карты кто-то пытается списать деньги. Для предотвращения этого незнакомец попросил гражданку продиктовать все банковские данные. В итоге с ее карты списали 15 000 рублей.

По такой же схеме обманули и местную жительницу 1971 года рождения. С ее карты списали 60 000 рублей.



По данным фактам возбуждены уголовные дела.