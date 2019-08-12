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Псковская таможня: На МАПП Бурачки задержана крупная партия контрабанды

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) табачных изделий в крупном размере.

В грузовом транспортном средстве, выезжающем с таможенной территории ЕАЭС, должностные лица таможни обнаружили незадекларированную крупную партию сигарет.

Согласно представленным таможенному органу товаросопроводительным документам перемещался товар: «технический углерод гранулированный», расфасованный в картонные коробки.

В результате проверочных мероприятий было установлено, что в грузовом отделении транспортного средства в коробках помимо товара в гранулированной форме находятся свертки с сигаретами белорусского производства, в количестве более 72 тысяч пачек.

Минимальная стоимость незадекларированного товара составляет более полутора миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.