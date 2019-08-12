Происшествия

6-летняя девочка выпала из окна в Великих Луках

6-летняя девочка упала из окна квартиры на пятом этаже в переулке Некрасова в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, сигнал о происшествии поступил правоохранителям вчера, 11 августа, около 18.00.

Падение ребенка произошло на глазах у свидетеля - мужчины, курившего на балконе в соседнем доме. «Но все произошло так стремительно, что мужчина даже не успел среагировать. Окно было открыто, ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна», - рассказали в региональном следственном управлении.

Девочка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

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Мать девочки находилась в квартире. По ее словам, родители предпринимали меры предосторожности, объясняли ребенку, чем опасны открытые окна.

По факту проводится проверка.