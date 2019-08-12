Происшествия

В Красногородске осуждена женщина за неуплату алиментов

Прокурором Красногородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Красногородского района, которая обвинялась в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе судебного следствия установлено, что что женщина в марте 2013 года, на основании решения суда, была обязана к уплате алиментов на содержания своего несовершеннолетнего сына ½ прожиточного минимума.

Данное обстоятельство никаким образом не повлияло на поведение матери. Ребенком она не интересуется, алименты не уплачиваются. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности и разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона она не изменила свой образ жизни, долг по алиментам составил более 260 тысяч рублей

С учетом позиции прокурора, учитывая рецидив преступлений (женщина имеет судимость за преступление средней тяжести), Пыталовский районный суд назначил наказание подсудимой в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.