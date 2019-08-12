Происшествия

В Печорском районе мошенники похитили у женщины более 600 тысяч рублей

Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление следователя СО МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого с использованием сети Интернет у местной жительницы похитили более 600 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района.

Установлено, что в период с 24 июля по 1 августа неустановленное лицо, введя в заблуждение жительницу Печорского района относительно возможного трудоустройства, путем обмана получив сведения от данной гражданке и ее банковских счетах, осуществило незаконные операции по хищению денежных средств с указанных счетом, причинив в результате своих преступных действий материальный ущерб потерпевшей на сумму 663 290 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничество, совершенное в крупном размере. Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 (шести) лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.