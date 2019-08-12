Происшествия

Условный срок и крупный штраф дали организаторам незаконного транзита через территорию Псковской области

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы из двух граждан России и гражданина Республики Ирак, организовавших незаконное пребывание иностранных граждан в РФ и их незаконный транзит через территорию РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Республики Ирак, совместно с двумя гражданами России, объединившись в организованную преступную группу с конца 2017 года по 9 июня 2018 года подыскав 6 граждан Республики Ирак, давших согласие за денежное вознаграждение на переезд в страны Евросоюза через территорию России, организовали незаконное пребывание указанных иностранных граждан в Российской Федерации и их незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации, а именно с территории Московской области в Печорский район Псковской области, где попытались обеспечить их незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, однако указанные 6 граждан Республики Ирак были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом.

С учетом позиции прокурора все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ. Двум гражданам РФ назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 250 000 рублей. Организатор преступления – гражданин Республики Ирак приговорен к реальному лишению свободы сроком 1 год 4 месяца со штрафом 250 000 рублей.