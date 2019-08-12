Происшествия

Житель Печор обвиняется в применении насилия к полицейскому

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, в ходе расследования установлено, что 28 апреля в вечернее время полицейский-водитель отделения полиции города Печоры, в целях пресечения административного правонарушения на улице Мира остановил автомобиль под управлением лица с признаками алкогольного опьянения, в салоне которого находился местный житель. Отказавшись подчиниться законным требованиям сотрудника полиции он, схватил руками за форменную одежду и бронежилет последнего, после чего с силой толкнул его в забор у дома 43 по улице Мира, причинив сотруднику полиции физическую боль, а также порвал форменное обмундирование.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.