Происшествия

Преступник похитил у псковича из квартиры домашнюю утварь, одежду и золотой перстень

11 августа в полицию Пскова с заявлением обратился 52-летний мужчина. Пенсионер рассказал стражам порядка, что этой ночью из его квартиры в многоэтажке на улице Советской свободным доступом совершена кража. Добычей неизвестного стала домашняя утварь, одежда и золотой перстень, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий при применении служебно-розыскной собаки полицией был установлен подозреваемый: 38-летний безработный житель поселка Дедовичи. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.