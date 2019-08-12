Происшествия

19-летнего великолучанина будут судить за кражу у матери своего ребенка детского пособия

Следственным отделом по г.Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, в январе 2019 года обвиняемый, используя телефон с сим-картой, ранее принадлежавшей его несовершеннолетней сожительнице, получил смс-оповещение о зачислении на банковскую карту социального пособия на ребенка. Отправляя смс-команды на сервисный номер банка, с января по март 2019 года он совершил операции по переводу денежных средств с банковского счета на общую сумму свыше 23 тысяч рублей, которые потратил на приобретение спиртного и сигарет.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.