Происшествия

Кулер для воды стал причиной ночного пожара в цехе в Великих Луках

В 03.44 13 августа поступило сообщение о возгорании в здании цеха на улице Гоголя в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в кабинете сгорел кулер для воды, огнем повреждены стена и потолок. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в кулере.

В 21.30 12 августа в жилом доме в деревне Еськино Невельского района огнем повреждено чердачное помещение на площади 6 кв. метров. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом.

В 07.14 12 августа поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании на улице Апакидзе в Острове-2. В здании выгорела кровля на площади 10 кв. метров. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.