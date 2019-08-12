Происшествия

В Псковской области участились случаи краж велосипедов

В Псковской области участились случаи краж велосипедов.

Так, утром 12 августа в отдел полиции по Палкинскому району обратилась 49-летняя жительница района. Женщина в своем заявлении указала, что в период с 5 по 11 августа от ее частного дома в деревни Сысоево свободным доступом совершена кража двухколесного транспорта. Ущерб составил 3000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией установлен подозреваемый. Им оказался безработный 48-летний житель поселка Палкино. При проведение обыска похищенное было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 «Кража» УК РФ.

Еще одна кража велосипеда произошла днем 12 августа в южной столице региона. 43-летняя великолучанка рассказала стражам порядка, что транспортное средство свободным доступом было украдено из подъезда многоэтажки по улице Маршала Жукова. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.

В связи с участившимися в регионе кражами двухколесного транспорта, полиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять велосипеды без присмотра, а также в подъезде многоквартирных домов и лестничных клетках. Для сохранности имущества велолюбителям следует всегда пользоваться противоугонными тросами для велосипеда и велозамками.

