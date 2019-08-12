Происшествия

Выпавшую с 5 этажа в Великих Луках девочку доставили санавиацией в Псков

Шестилетнюю девочку, выпавшую с 5 этажа в Великих Луках вертолетом санавиации доставили в Псков, в Детскую областную больницу. Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, ребенка транспортировали вечером 12 августа.

«Состояние девочки - тяжелое», - добавили в комитете по здравоохранению.

Напомним, 11 августа в Великих Луках девочка получила травмы при падении с пятого этажа. Ребенок выпал из окна, поскольку москитная сетка, на которую он оперся, - не выдержала.