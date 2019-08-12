Происшествия

Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в деревне Луг Гдовского района Псковской области, привлечён к административной ответственности в связи с неуплатой штрафа в установленный законом срок.

Ранее в ходе проведения плановой проверки государственными инспекторами было выявлено зарастание сельхозугодий многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. В связи с этим постановлением должностного лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям собственник привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Однако в установленный законом срок штраф уплачен не был, заявления об отсрочке исполнения постановления не поступало, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В отношении землевладельца Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.

Мировой судья судебного участка №180 города Санкт-Петербурга, изучив материалы дела, постановил – привлечь собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в двойном размере – 40 000 рублей.