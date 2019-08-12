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Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев

Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района Петербурга задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к разбоям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Злоумышленников подозревают как минимум в двух разбойных нападениях на граждан одной из стран Восточной Азии. Ранее в полицию поступило заявление от 38-летнего иностранца. Он рассказал, что 5 августа около одиннадцати часов вечера во дворе дома по Измайловскому проспекту на него напали неизвестные, которые, брызнув ему в лицо из газового баллончика, похитили рюкзак с документами. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых 26 и 27 лет. Оказалось, что оба ранее были судимы. Один из них, житель Псковской области, уже сидел в тюрьме за различные преступления, а другой имеет судимость за кражу.

Также полицейские установили их причастность к аналогичному преступлению в Выборгском районе города. Так, 10 июня на Выборгской набережной преступники напали на гражданина из Восточной Азии и похитили у него сумку с деньгами и личными вещами на сумму около 500 тысяч рублей. По данному факту ранее также завели уголовное дело о разбое. Оба подозреваемых заключены под стражу. Полицейские устанавливают иные эпизоды их противоправной деятельности.