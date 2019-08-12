На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины

В доме № 20/7 по улице Максима Горького в Пскове произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о задымлении поступил ранним вечером 13 августа. На вызов выехали 4 пожарных машины.
«Пострадавших - нет. В квартире - задымление. По предварительным данным, причиной для паники послужило подгорание пищи», - отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в управлении добавили, что сейчас на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы.