Происшествия

На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины

В доме № 20/7 по улице Максима Горького в Пскове произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о задымлении поступил ранним вечером 13 августа. На вызов выехали 4 пожарных машины.

«Пострадавших - нет. В квартире - задымление. По предварительным данным, причиной для паники послужило подгорание пищи», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в управлении добавили, что сейчас на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы.