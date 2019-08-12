Происшествия

За мошенничество со стройматериалами отправится в колонию житель Великих Лук

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного и значительного ущерба).

В суде установлено, что в 2016 году мужчина от лица генерального директора коммерческой организации заключил с потерпевшими договора на поставку строительных материалов на суммы 295 336 рублей и 150 000 рублей соответственно.

Не имея намерения исполнять договорные обязательства, он обратил денежные средства в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.