Происшествия

Гдовское хозяйство выращивало форель без согласования с Росрыболовством

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об аквакультуре (рыбоводстве), о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ООО «Форелевое хозяйство», расположенное на территории Гдовского района, осуществляет ведение хозяйственной деятельности по выращиванию рыбы вида «форель радужная» в южной части акватории озера Забельское без обязательного согласования с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

В этой связи специализированным прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В отношении юридического лица природоохранной межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты специализированной прокуратурой на контроль.