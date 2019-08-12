Происшествия

Дачный дом и гараж сгорели в Порховском районе

Пожары произошли в Пушкинских Горах и Порховском районе за минувшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в 06.31 13 августа поступило сообщение о возгорании в бане на улице Советской в Пушкинских Горах. В бане огнем поврежден предбанник и кровля. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 17.53 13 августа сгорели дачный дом и гараж в деревне Радилово в Порховском районе. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дачного дома.