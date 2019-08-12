Происшествия

12 иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли несколько попыток незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в Печорском и Пыталовском районах, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали в общей сложности 12 иностранных граждан, как уроженцев стран Европы, так и граждан Южной и Юго-Восточной Азии и 6 россиян.

За совершенные правонарушения решением Пыталовского и Печорского районных судов задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а иностранцы, помимо прочего, будут выдворены за пределы страны.

Пограничное управление отмечает, что значительную помощь в задержании нарушителей оказывают бдительные и внимательные местные жители, которые своевременно сообщают о нахождении в пограничных районах подозрительных лиц, готовящихся нарушить российское законодательство в пограничной сфере. При наличии подобного рода информации, просим граждан обращаться по телефонам: