Происшествия

Региональный Росреестр оштрафовал нарушителей на сумму свыше 2 млн рублей

В рамках исполнения надзорных функций, в течение 7 месяцев текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведена 971 проверка соблюдения требований действующего законодательства при пользовании земельными участками в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Проверками выявлено 536 нарушений земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок и невыполнением в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 455 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 312 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 2 744 100 рублей, количество лиц привлеченных к административной ответственности составило 258 субъектов. Следует отметить, что землепользователями самостоятельно устранено 192 нарушения.