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Мужчина, убивший девушку и устроивший поджог на улице Инженерной в Пскове, оказался любовником матери

Мужчина, убивший девушку и поджегший квартиру на улице Инженерной в Пскове оказался знаком с семьей. Эту информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в СУ СК РФ по Псковской области.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, около месяца до происшествия мужчина познакомился с матерью убитой девушки, став в последствии ее любовником. В ночь происшествия злоумышленник под неизвестным предлогом зашел в гости к девушке. Так как он был знаком убитой, она пустила его в квартиру.

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Напомним, следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 3 августа в ходе тушения пожара в своей квартире на ул.Инженерной в городе Пскове тела 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.