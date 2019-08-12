Происшествия

В Пскове расследовали дело о двух псковичках, обвиняемых в похищении и изнасиловании знакомой

Псковский следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух псковичек. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 126 (похищение человека) и пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

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Напомним, по версии следствия, в ночь на 21 октября 2018 года в Пскове обвиняемые с применением насилия похитили из сауны знакомую и перевезли ее в арендованный дом, где они отмечали день рождения. Там они совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.