Происшествия

Псковича, подобравшего забытые банковские карты и мобильник, подозревают в краже

Псковича подозревают в краже мобильного телефона и банковских карт. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с заявлением в УМВД России по Пскову обратился 30-летний молодой человек.

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«Он сообщил, что оставил на крышке банкомата, расположенного на улице Советской, портмоне с банковскими картами и дорогостоящий мобильный телефон. А когда обнаружил пропажу вещей, их в указанном месте не оказалось», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими установлен подозреваемый в краже имущества: пскович 1964 года рождения. Мужчина безработный, ранее не судим. В содеянном он сознался. В настоящее время по данному факту проводится проверка, а похищенное изъято.