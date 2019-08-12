Происшествия

С начала года 100 человек в Псковской области привлечены к ответственности за хищение электроэнергии

С начала 2019 года на основании судебных решений к административной ответственности за хищение электроэнергии привлечены 100 человек. Факты самовольного подключения к электрической сети без оформления договора и использования приборов учета выявляются специалистами филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» совместно с работниками АО «Псковэнергоагент».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в большинстве случаев абоненты решаются на незаконное потребление электроэнергии после отключения домов от энергоснабжения за наличие долга перед ресурсоснабжающей организацией. Именно так поступили жители Новоржевского района, которые после отключения домовладения за долги целый месяц пользовались «бесплатной» энергией, сделав наброс на линию электропередачи. Теперь по решению суда они обязаны оплатить штраф, который в подобных случаях предусматривается в размере от 10 тысяч рублей. Кроме того, им придется погасить ранее накопленный долг и оплатить стоимость похищенной энергии, рассчитанную по специальной методике. Таким образом, общая начисленная к обязательной оплате сумма оказалась в несколько раз выше той, которую абоненты заплатили бы по счетчику.

По данным службы безопасности «Псковэнерго», абоненты похищают электроэнергию различными способами: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели до прибора учета. Так, житель Порховского района решил пользоваться электроэнергией за счет соседей и подключил двухжильный медный кабель к проводам входной линии в соседнее строение. Кабель он пропустил через стенку своего дома. Хищение энергии было выявлено и пресечено, дело передано в суд. «Псковэнерго» напоминает, что любое самовольное подключение к электросети в целях неучтенного потребления создает серьезную опасность: перегруз сети создает пожароопасные ситуации, ведет к перепадам напряжения и наносит ущерб бытовой технике.

Как отмечают специалисты службы безопасности «Псковэнерго», различные способы хищения электроэнергии быстро выявляются с помощью современных приборов и инструментов, даже без визита в дом к абоненту.

Всего с начала 2019 года в сетях «Псковэнерго» выявлено более 350 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. По каждому случаю составляются акты о неучтенном использовании энергоресурса и протоколы об административном правонарушении, после чего дела передаются на рассмотрение в суд. Суд рассматривает такие дела по существу даже в отсутствие ответчика. Так, например, произошло жителем Великих Лук, который самовольно провел кабель для энергоснабжения своего гаража от коробки лестничного освещения. По этому факту были составлен протокол и акт, ответчик был извещен о дате и времени рассмотрения, но в суд не явился. Тем не менее, ему присужден административный штраф 10 тысяч рублей, который подлежит обязательной уплате.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52.