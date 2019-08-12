Происшествия

В Невельском районе сотрудница «Почты России» присвоила деньги, поступившие за оплату электричества и от продажи товаров

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, приговором Невельского районного суда она признана виновной в совершении преступления - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В суде установлено, что в период с июня 2017 года по январь 2018 года женщина, являясь должностным лицом и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в структурном подразделении государственного унитарного предприятия ФГУП «Почта России», используя свое служебное положение совершила хищение путем систематического ежемесячного присвоения наличных денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты потребленной электроэнергии, на общую сумму более 270 тыс. рублей, а также путем систематического ежемесячного присвоения наличных денежных средств, полученных ею в результате реализации вверенных товарно-материальных ценностей, на общую сумму более 210 тыс. рублей, подлежавших внесению в кассу предприятия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.