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Главный редактор великолукской газеты привлечен к ответственности за неоднократные нарушения трудового законодательства

Государственной инспекцией труда в Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении главного редактора АНО «Редакция газеты «Великолукская правда», возбужденное прокурором Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в нарушение требований трудового кодекса Российской Федерации главным редактором АНО «Редакция газеты «Великолукская правда» нарушаются сроки оплаты отпусков подчиненным работникам, при увольнении работников допущены факты невыплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.

Постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекцией труда в Псковской области должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.