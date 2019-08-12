Происшествия

За сутки мошенники списали с карт великолучан более 30 000 рублей

За сутки с карт великолучан списали более 30 000 рублей. В оперативных сводках МВД вновь зарегистрированы мошенничества с банковскими картами горожан, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, 13 августа женщине 1958 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты гражданки пытаются снять наличные, чтобы операцию прервать, необходимо было продиктовать все банковские реквизиты и пароль из смс, что и сделала великолучанка. В итоге с ее карты списали 10 000 рублей.

По такой же схеме 24 000 рублей в этот день лишилась и девушка 1994 года рождения. По данным фактам возбуждены уголовные дела.