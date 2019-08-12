Происшествия

В Великолукском районе раскрыта кража углошлифовальной машинки

14 августа в МО МВД России «Великолукский» с заявлением обратился житель деревни Карцево. 25-летний молодой человек сообщил о краже из его частного дома. Неизвестный вырвал пробой замка на двери и проник на веранду. Добычей злоумышленника стала углошлифовальная машинка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался житель Великих Лук. 30-летний мужчина не работает, в содеянном он признался. Похищенный инструмент был изъят.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ.