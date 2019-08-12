Происшествия

За минувшие сутки псковичи лишились почти 250 тысяч рублей из-за мошенников

Псковичи продолжают попадаться на уловки мошенников, представляющихся сотрудником банка. За минувшие сутки в полицию обратилось 6 человек. Это жители Великих Лук и Великолукского района, города Порхова, Опочецкого района, деревни Борисовичи и Родина Псковского района. Добыча злоумышленников - почти 250 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 14 августа неизвестный позвонил 29-летней жительнице деревни Борисовичи Псковского района. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что неустановленные лица пытаются похитить денежные средства с карты псковички. Чтобы обезопасить вклад и отменить операцию, необходимо сообщить данные, которые поступили девушке в смс-сообщении. Как только псковичка сообщила эту информацию собеседнику, с двух ее счетов было списано 90 000 рублей.

Лже-сотрудник службы безопасности банка позвонил и 61-летней жительнице поселка Дубрава Великолукского района. Под предлогом защиты банковской карты от мошеннических действий, неизвестный узнал код подтвержения из смс-сообщения. А после женщина стала получать уведомления о покупках в Интернет-магазине. Звонившему удалось потратить с банковского счета великолучанки более 9 000 рублей.

Аналогичный звонок поступил 46-летней женщине, проживающей в деревне Волково Опочецкого района. Злоумышленник завладел почти 44 000 рублей.

По всем фактам полицией возбуждены угололовные дела. Расследования продолжаются: установлено, что все номера, с которых звонили неизвестные, зарегистрированы в Москве.