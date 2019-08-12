Происшествия

Полицией выявлен факт незаконной реализации алкоголя в Пскове

Полиция Псковской области продолжает работу по борьбе с нарушениями законодательства в сфере реализации алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 14 августа стражи порядка проверили продуктовый торговый павильон на улице Западной в Пскове. В ходе проверки было установлено, что 29-летний индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой, осуществлял незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Также выяснилось, что ранее молодой человек уже был подвержен административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка.

Стражи порядка предупреждают, что согласно статье 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» Уголовного кодекса Российской Федерации незаконная продажа алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года.