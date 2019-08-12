Происшествия

В палкинской деревне Баженово прокурор добился организации водоснабжения

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства на протяжении нескольких лет в деревне Баженово Палкинского района не обеспечено водоснабжение населенного пункта.

В этой связи прокурором района в адрес главы сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, администрацией поселения заключен договор с подрядной организацией для выполнения работ по организации водоснабжения.