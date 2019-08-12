Происшествия

Мужчина и подросток получили серьезные ожоги при пожаре в жилом доме в Идрице

15 августа в 13.24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Идрице на улице Коммунальной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом доме огнем повреждены комната и коридор.

При пожаре пострадал мужчина 1980 года рождения, он получил ожоги рук, шеи, лба 1-й и 3-й степени.

Подросток 2002 года рождения с отравлением угарным газом и ожогами рук 2-й и 3-й степени доставлен в больницу. Причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электрооборудования

Спасено 2 человека и жилой дом.