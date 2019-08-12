Происшествия

«ГАЗы» горели в Острове и Стругокрасненском районе

Автомобили горели в Острове и Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 августа в 07.38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Освобождения в Острове. В автомобиле «ГАЗ 31029» 1996 года выпуска огнем поврежден моторный отсек. Причина пожара - замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 11.20 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в Стругокрасненском районе на 15-м км автодороги Цапелька - Струги Красные. Горел «ГАЗ 322121» 2016 года выпуска. Предположительная причина пожара - неисправность топливной системы.