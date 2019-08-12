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87-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в порховском лесу, нашли псковские спасатели

16.08.2019 10:59|ПсковКомментариев: 0

Две пенсионерки в Псковской области заблудились во время похода в лес. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 14 августа от оперативного дежурного МО МВД России «Себежский» поступила заявка о пропаже женщины 1947 года рождения. Женщина ушла в лес в районе деревни Холое Себежского района и не вернулась.

В этот же день спасателями, местными жителями и полицией проводились поиски пропавшей, но обнаружить ее не удалось.

15 августа около 7.20 утра пенсионерка сама вышла из леса.

Также 14 августа от оперативного дежурного ОМВД России по Порховскому району поступило сообщение о поисках женщины 1932 года рождения. Известно, что она ушла из дома в деревне Демянка Порховского района в лес и не вернулась.

Поиски начали спасатели, сотрудники ОМВД по Порховскому району. 15 августа на место выехали 4 псковских спасателя. В результате оперативных и слаженных действий сотрудников псковского МЧС женщина была найдена.

Теги: #лес #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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