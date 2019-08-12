Происшествия

Житель Куньинского района сломал ребро бывшему мужу сожительницы за вмешательство в их личную жизнь

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное постановление и направил дело в суд в отношении жителя деревни Ущицы, который умышленно причиненил средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, установлено, что 4 июня в вечернее время обвиняемый, находясь в деревне Ущицы, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений избил потерпевшего. Неприязнь возникла в связи с тем, что потерпевший являлся бывшим мужем сожительницы обвиняемого и вмешивался в их личную жизнь. Обвиняемый нанес потерпевшему один удар коленом в область правого бедра и один удар кулаком в область грудной клетки слева. Потерпевшему было причинено телесное повреждение в виде закрытого перелома 8-го ребра слева.

В соответствии с заключением эксперта вред, причиненный потерпевшему, является средней тяжести.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.