Происшествия

Тюремный срок грозит жителю Куньи, совершившему кражу и избившему собутыльника

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителя поселка Кунья, который совершил кражу с проникновением в помещение, а также умышленное причинение легкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, установлено, что в конце июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне Наумово Куньинского района, незаконно проник внутрь сарая, расположенного на территории потерпевшей, откуда свободным доступом похитил имущество.

Также, обвиняемый в конце июня, находясь по своему месту жительства, распивая спиртные напитки, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему два удара клинком железного топора по голове. В соответствии с заключением эксперта, вред, причиненный потерпевшему, является легким.

Первое преступление относится к категории средней тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с ограничением свободы до полутора лет и со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Второе преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.