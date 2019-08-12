Происшествия

Житель Куньинского района получил условный срок за неуплату алиментов

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Кунья, который неоднократно не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, установлено, что подсудимый, достоверно зная о решении суда в отношении него, в соответствии с которым подсудимый обязан уплачивать алименты, зная о возбужденном исполнительном производстве, будучи привлеченным к административной ответственности по за неуплату средств на содержание детей. Осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, из личной заинтересованности, в период с 23 октября.2018 года по 29 мая 2019 года ежемесячную уплату средств на содержание несовершеннолетней дочери не производил. Задолженность за период составляет более 70 000 рублей.

Отягчающим обстоятельством является неснятая и непогашенная судимость за ранее совершенное преступление.

Данное преступление относится к категории небольшой тяжести, суд признал лицо виновным и назначил наказание в 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.