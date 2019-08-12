Происшествия

Жителю Куньи, угрожавшему убийством сожительнице и участковому, продлили нахождение под стражей

Прокурор Куньинского района поддержал в суде ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемому по факту совершения двух преступлений жителю поселка Кунья: угроза убийством, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, установлено, что 13 июня в вечернее время суток дома у обвиняемого с сожительницей возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый высказывал угрозы убийством, применял насилие к потерпевшей, отчего та упала в обморок. Очнувшись, сожительница вызвала полицию. Обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности участкового, прибывшего на место происшествия, высказывал угрозы расправы в отношении сотрудника полиции, после чего ударил его кулаком по лицу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы вред, причиненный сожительнице, является тяжким. В связи с чем в дальнейшем обвиняемому будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя, поддержанного прокурором, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.