Происшествия

В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд

В крови жителей Ульяновской области, госпитализированных с тяжелым отравлением предположительно подсолнечным маслом, обнаружены производные вещества кумарин. Об этом в эфире «России 24» сообщил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова Игнат Пономаренко.

Кумарин применяется как ароматизатор в производстве табачных изделий и парфюмерной промышленности, а также в медицинской промышленности в качестве антикоагулянтов непрямого действия. Вещество входит в состав крысиного яда.

С подозрением на отравление и кровотечением в больницу в Ульяновске доставили семерых человек — пятерых взрослых и двоих детей. Двое взрослых впоследствии умерли, пишет Портал «Дождь».

Все пострадавшие связаны между собой через семью или работу. «Ульяновская правда» со ссылкой на источники писала, что правоохранительные органы рассматривают в качестве причины отравления попадание крысиного яда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Производитель масла, житель села Михайловское, также пострадал, а его жена стала первой жертвой отравления. Семена подсолнечника ему привез знакомый из Самарской области. Остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, изъяты.