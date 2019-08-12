Происшествия

Житель Острова оплатил долг на сумму более 300 тыс. рублей, чтобы продать свой автомобиль

Судебные приставы Острова взыскали с местного жителя более 300 тысяч рублей задолженности, сообщается на сайте УФССП о Псковской области.

В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в ОСП Островского и Пыталовского районов, гражданин задолжал кредитную задолженность перед агентством по страхованию вкладов, которую он своевременно не погасил в сумме 371 тысячи рублей.

Так как у него в собственности находился автомобиль, для правильного и своевременного исполнения решения по исполнительному производству, судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства должника. Кроме того, должник был ограничен в праве выезда за пределы страны.

Вскоре, должнику было необходимо оформить сделку по продаже своего автомобиля, но при продаже ему было отказано — ведь он числился в должниках, а на его машину был наложен запрет.

Должник не стал затягивать с оплатой своего долга, добровольно пришел на приём к судебному приставу-исполнителю, предоставил подтверждающий документ о его полной оплате задолженности на прямую — взыскателю.

В связи с фактическим окончанием данного исполнительного производства, запрет на регистрационные действия с автомобиля должника снят.