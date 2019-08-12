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На Яблочный Спас в яблоневый сад приглашает музей-заповедник «Михайловское»

В предстоящий понедельник, 19 августа, в день, когда Русская Православная Церковь отмечает Преображение Господне (в народной традиции — Яблочный Спас), в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдёт традиционный праздник «Вот яблоки так яблоки, на славу!».

Энгель Насибулин. Из книги «Сказы о Сямёне Степановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину». Михайловские яблоки. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот день в мемориальной усадьбе поэта, в яблоневом саду, даст большой концерт ансамбль Псково-Печерского монастыря. Музыканты под руководством Иоанна Секретарёва исполнят как духовные, так и светские сочинения М.П. Мусоргского, А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова и других русских композиторов XIX—XX столетий.

Ансамбль Псково-Печерского монастыря в Михайловском (2018).

Прозвучат в этот вечер и стихи: «яблочные строки» Александра Одоевского, Марины Цветаевой, Сергея Есенина.

Начнут праздник в 18.00. Вечернее время выбрано не случайно — в старину Яблочный Спас часто назвали ещё и «первыми осенинами», то есть, днём, когда встречают осень и, провожая закат солнца, провожают и лето.