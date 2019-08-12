Происшествия

Девушка, задержанная псковскими росгвардейцами за неадекватное поведение, оказалась воровкой

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

17 августа около 4:10 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования в районе Рижского проспекта, заметили девушку, которая вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной бранью.

Девушка была остановлена росгвардейцами. При установлении личности выяснили, что 24-летняя гражданка 1 августа около 14:00 на улице Бастионной украла кошелек с деньгами в сумме 4000 рублей у 75-летней женщины.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.