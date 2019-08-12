Происшествия

В Пушкиногорском районе полицейские изъяли более килограмма конопли

Сотрудниками отделения МВД России по Пушкиногорскому району в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в деревне Астахново местный житель осуществлял культивирование и хранение наркотического средства.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли более килограмма конопли. Как пояснил 41-летний хозяин домовладения, наркосодержащее растение он выращивал у себя на приусадебном участке для личного потребления. В доме фигуранта стражи порядка обнаружили и садовые инструменты.

В настоящее время следователем отделения МВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, гражданин будет привлечен к административной ответственности за культивирование запрещенного растения.