Происшествия

На 9,5 лет отправится в колонию великолучанин за сбыт и приобретение наркотиков

Житель города Великие Луки осужден за два преступления, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 228.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере и незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что указанный гражданин 22 августа 2018 года совершил сбыт психотропного вещества в крупном размере, безвозмездно передав из рук в руки своему знакомому находящийся при нем амфетамин массой 1,03 грамма.

Также 13 ноября 2018 года, находясь в городе Великие Луки, гражданин умышленно, незаконно приобрел в долг, за 2 500 рублей, для личного употребления у неустановленного лица наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона массой 1,62 грамма, что является крупным размером.

Приговором Великолукского городского суда данный гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 228.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.