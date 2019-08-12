Сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников Псковской областной типографии на своевременное получение заработной платы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что 26 работникам предприятия не выплачена заработная плата на общую сумму более 600 тыс. рублей.
В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении его возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.