Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
О протестах и оппозиции
Женщина на рыбалке: экипировка
Организация активного отдыха
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Об «успехах» импортозамещения
Мини-юбки под запретом
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 12.08.2019 08:383 Труп одного из участников резонансного ДТП в Островском районе обнаружен у 9-этажки в Пскове 19.08.2019 09:380 Сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей 19.08.2019 09:060 На 9,5 лет отправится в колонию великолучанин за сбыт и приобретение наркотиков 18.08.2019 10:110 В Пушкиногорском районе полицейские изъяли более килограмма конопли 17.08.2019 19:000 Верующего псковского пенсионера разыскивает уголовный розыск 17.08.2019 16:460 Девушка, задержанная псковскими росгвардейцами за неадекватное поведение, оказалась воровкой
 
 
 
Самое популярное 17.08.2019 13:407 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 16.08.2019 11:227 Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино» 18.08.2019 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 16.08.2019 20:515 «Ниссан» чуть не свалился к Пскове с парковки возле Финского парка 16.08.2019 16:213 Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей

19.08.2019 09:38|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников Псковской областной типографии на своевременное получение заработной платы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 26 работникам предприятия не выплачена заработная плата на общую сумму более 600 тыс. рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении его возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 102 человека
19.08.2019, 10:210 Кабмин рассмотрит предложение Минприроды о полной утилизации товаров и упаковки 19.08.2019, 10:090 Великолучанин нанес ущерб дорогам Башкортостана почти на 100 тысяч рублей 19.08.2019, 10:040 Псковские спортсмены в августе привезли сразу несколько наград 19.08.2019, 09:540 Чуть более недели осталось до завершения акции Псковского Красного Креста «Собираем в школу-2019»
19.08.2019, 09:500 В Великих Луках пройдет турнир по пляжному волейболу 19.08.2019, 09:440 Законопроект, устанавливающий дополнительные выплаты псковским спортсменам, поступил на рассмотрение депутатов 19.08.2019, 09:400 Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России 19.08.2019, 09:380 Сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей
19.08.2019, 09:330 Работы по нацпроекту безопасных автодорог к концу полугодия исполнены на 12% из-за долгих переговоров с регионами - Счетпалата 19.08.2019, 09:290 Прокуратура: В Плюсском районе земельный участок для размещения отходов предоставлен организации без проведения торгов 19.08.2019, 09:251 Православные отмечают Яблочный Спас 19.08.2019, 09:200 Псковское отделение ПФР: Заявления о правопреемстве пенсионных накоплений теперь могут быть поданы без привязки к месту жительства
19.08.2019, 09:060 На 9,5 лет отправится в колонию великолучанин за сбыт и приобретение наркотиков 19.08.2019, 08:510 Названы крупнейшие должники России 19.08.2019, 08:470 Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах 19.08.2019, 08:402 Замглавы администрации Великих Лук оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
19.08.2019, 08:300 Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения 19.08.2019, 08:200 В России введут наказания за продажу военной формы 19.08.2019, 08:080 Прокуратура провела проверку готовности школ в Великих Луках к началу учебного года 19.08.2019, 08:000 Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%
18.08.2019, 23:213 Трамп захотел купить Гренландию 18.08.2019, 23:042 Маршрут Петербург - Псков вошел в пятерку самых популярных направлений поездов «Ласточка» 18.08.2019, 21:157 Пациент выследил врача и сломал ему нос за некачественное лечение 18.08.2019, 20:450 Путин посетит Францию и Финляндию
18.08.2019, 19:290 Объявлена дата старта чемпионата Псковской области по хоккею 18.08.2019, 18:530 Россиянам разрешили компактные автомобильные номера 18.08.2019, 17:582 Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь 18.08.2019, 16:550 В Псковской области МЧС продолжает работу по профилактике пожаров
18.08.2019, 16:271 Ксения Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни 18.08.2019, 15:510 Большинство участников опроса на ПЛН поддерживает введение дресс-кода для псковских чиновников 18.08.2019, 15:225 Российские военные рекордно разогнали танк 18.08.2019, 15:090 Управление МВД напомнило псковичам алгоритм получения госуслуг
18.08.2019, 14:410 Онищенко оценил идею о тестировании работников на употребление алкоголя 18.08.2019, 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 18.08.2019, 13:540 Баня, районка и текущие крыши: Петр Алексеенко обсудил с коммунистами Печор актуальные проблемы 18.08.2019, 13:314 Подросток убил свою семью и покончил с собой
18.08.2019, 13:261 Приставы смогут извещать должников о запрете выезда из РФ по СМС с 2020 года 18.08.2019, 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области в понедельник 18.08.2019, 12:492 Концерт Юрия Шатунова в Пскове, вероятно, пройдет без песен «Ласкового мая» 18.08.2019, 12:230 Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду
18.08.2019, 11:552 На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в РФ планируют выделить 3,77 млрд рублей 18.08.2019, 11:411 Псковские силовики посоревновались в стрельбе. ФОТО 18.08.2019, 11:111 Около 30 китайских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Москве 18.08.2019, 11:000 Проблемы наркотизации молодежи обсудили на семинаре в Пскове
18.08.2019, 10:521 В Пскове прошло заседание бюро горкома КПРФ 18.08.2019, 10:192 Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением 18.08.2019, 10:160 В России восстановили возможности стратегической и дальней авиации - Минобороны 18.08.2019, 10:110 В Пушкиногорском районе полицейские изъяли более килограмма конопли
18.08.2019, 08:300 Работодателям посоветовали проверять россиян на алкоголь 18.08.2019, 00:003 Почетный гражданин: экс-мэр Великих Лук Алексей Мигров отмечает 80-летие 17.08.2019, 22:000 В Псковском районе завершилась работа комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году 17.08.2019, 21:260 В России долги по зарплатам выросли на 7,1%
17.08.2019, 21:000 На экскурсии по Изборской крепости приглашают псковичей 17.08.2019, 20:301 Продажи дневников в России выросли на 797% 17.08.2019, 20:000 Островские Госавтоинспекторы напомнили водителям меры безопасности при появлении на дороге диких животных 17.08.2019, 19:341 Диетолог назвала безвредные продуты для перекусов на работе
17.08.2019, 19:000 Верующего псковского пенсионера разыскивает уголовный розыск 17.08.2019, 18:290 В российской крепости нашли 1700 бомб 17.08.2019, 18:000 Фестиваль народа сето пройдет в деревне Сигово 17.08.2019, 17:300 Netflix покажет Элвиса Пресли в роли шпиона
17.08.2019, 17:000 Псковский Роспотребнадзор с 19 августа проводит «горячую линию» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей 17.08.2019, 16:460 Девушка, задержанная псковскими росгвардейцами за неадекватное поведение, оказалась воровкой 17.08.2019, 16:264 Курящим россиянам предложили урезать зарплату 17.08.2019, 15:580 Власти Псковского региона провели совещание по вопросу подготовки Идрицы к празднованию 75-й годовщины победы в войне
17.08.2019, 15:270 «Псков-747» вышел на второе место в первенстве России 17.08.2019, 14:581 Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на мастер-классы «Бойкая изборская набойка» 17.08.2019, 14:351 В Великих Луках 13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с собакой 17.08.2019, 14:300 Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
17.08.2019, 14:030 Жаркая погода без осадков возможна завтра на территории Псковской области 17.08.2019, 13:407 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 17.08.2019, 13:281 На Яблочный Спас в яблоневый сад приглашает музей-заповедник «Михайловское» 17.08.2019, 13:000 5-летний юбилей готовится отметить псковская музыкальная группа «Старый город»
17.08.2019, 12:390 Псковское МЧС дает рекомендации тем, кто собрался в лес 17.08.2019, 12:101 В России придумали «невидимый» спутник 17.08.2019, 11:491 Квартира горит на Ипподромной 17.08.2019, 11:450 В Пушкиногорской межрайонной больнице появится мобильный ФАП и новое медоборудование
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.