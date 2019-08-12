Происшествия

Псковский Россельхознадзор запретил ввоз в регион телят из Белоруссии

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещено перемещение 10 телят. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Крупный рогатый скот следовал автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Псковскую область без ветеринарных сопроводительных документов, средств идентификации - ушных бирок, клейм, выщипов, подтверждающих безопасность и происхождение животных. Кроме того, перемещение животных осуществлялось с нарушением ветеринарно-санитарных правил - телята перевозились в тентованном кузове автомобиля с закрытым верхом, без питьевой воды и корма.

Перемещение крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.