Происшествия

Замыкание электропроводки стало причиной пожара в жилом доме в Опочке

Жилой дом горел в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области, 17 августа в 11.01 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на переулке Дорожный. В доме огнем повреждена кровля. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 18.55 17 августа поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в Пыталово на улице Каупужу. В здании размером 10 на 12 метров сгорели деревянные ворота и мусор. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.